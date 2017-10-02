Кубок чемпионата мира прибыл в Пермь

Кубок чемпионата мира доставили в Пермь, информирует пресс-служба губернатора и правительства Пермского края. Трофей 3 и 4 октября все желающие смогут увидеть кубок в пермском спортивном комплексе имени В. П. Сухарева. Ранее кубок уже побывал в Красноярске, Омске, Челябинске и Уфе.

– Пермь стала пятым городом в туре Кубка… В краевой столице трофей встретили министр спорта, физической культуры и туризма Олег Глызин и футболист Алексей Попов, – отмечается в сообщении.

Напомним с сентября по декабрь 2017 года трофей побывает во многих городах России, а затем отправится за рубеж и побывает в 50 странах. В мае 2018 года кубок вернется в Россию и посетит еще девять городов.