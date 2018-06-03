Кубок чемпионата мира прибыл в Москву

В Москве завершился тур Кубка чемпионата мира по футболу, информирует ТАСС. Трофей побывал в 51 стране на шести континентах.

Церемония прошла на Манежной площади. В ней приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, делегаты ФИФА, представители компании Coca-Cola, легенда немецкого футбола Лотар Маттеус и другие.

Тур кубка стартовал 9 сентября 2017 года в Москве. До декабря маршрут проходил по территории России, после чего кубок отправился в путешествие по 50 странам на шести континентах. В мае трофей вернулся в Россию.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

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Сборная России на чемпионате мира по футболу //