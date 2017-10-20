Кубок чемпионата мира прибыл в Курск

Кубок чемпионата мира презентовали в Курске, информирует ТАСС. В предстоящие выходные посмотреть на него и сфотографироваться с трофеем сможет любой желающий.

Трофей будет выставлен в спортивном зале одного из крупных торгово-развлекательных центров города 21 и 22 октября. В торжественной церемонии презентации кубка приняли участие губернатор Курской области Александр Михайлов, глава городской администрации Николай Овчаров и представитель Международной федерации футбола (ФИФА) Лукас Рахов.

Курск стал 11-м по счету городом, где побывал кубок предстоящего чемпионата мира по футболу. После столицы соловьиного края его привезут в Воронеж, Саратов, Волгоград, Краснодар и Сочи. В мае 2018 года, после проведения международного этапа кубка, он вновь вернется в Россию и посетит Владивосток, Новосибирск, Екатеринбург, Самару, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт- Петербург и Москву.