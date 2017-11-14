Кубок чемпионата мира прибыл в Краснодар

Кубок чемпионата мира-2018 во вторник прибыл в Краснодар. Как сообщает "Р-Спорт", торжественное мероприятие состоялось на стадионе "Краснодара". В церемонии приняли участие вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда, сборная Нигерии, посол чемпионата мира Анастасия Мыскина, а также президент Федерации футбола Нигерии Амажу Пинник.

Кубок мира пробудет в Краснодаре с 17 по 19 ноября и будет расположен в специальном шатре около стадиона "Краснодар". Кубок также посетит футбольную академию "быков", Кубанский государственный университет и другие образовательные и спортивные учреждения города.

– Кубань принимает главный трофей чемпионата мира. Наша страна впервые стала хозяйкой такого великого и большого события, – сказал Долуда. – Футбол – не просто спорт, а целая империя. Вы все видели, что творится на отборочных матчах ЧМ. Совсем скоро пройдет жеребьевка, и мы – Кубань, поймем, кто будет играть на нашем стадионе в Сочи. Я безумно рад тому, что все желающие не только увидят этот кубок, но и смогут подойти к нему и сфотографироваться, что останется на память всей семьи.

Кубок чемпионата мира уже побывал в Красноярске, Омске, Челябинске, Уфе, Перми, Пензе, Саранске, Ярославле, Калининграде, Туле, Курске, Воронеже, Саратове и Волгограде.

Впоследствии трофей посетит еще Сочи. Затем в период с января по апрель 2018 года официальный кубок отправится в международное путешествие и вернется в Россию в мае 2018 года, чтобы побывать во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Москве.