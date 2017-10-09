Кубок чемпионата мира посетил Саранск

Пока сборные со всего мира продолжают бороться за выход на чемпионат мира-2018, трофей, который поднимет над головой победитель турнира в России, продолжает свое большое путешествие по стране-организатору предстоящего первенства. Кубок чемпионата мира посетил уже 7 российских городов и впервые заглянул в один из 11 городов-организаторов предстоящего турнира – Саранск. Трофей был представлен на торжественной церемонии приветствия при участии главы республики Мордовия Владимира Волкова и посла города-организатора Саранска, легендарного гимнаста Алексея Немова.

Все желающие смогли почувствовать приближение большого футбольного праздника, своими глазами взглянув на Кубок в специальном шатре, расположенном на стадионе спорткомплекса "Мордовия", а также сделать фото на память. А в субботу в Саранске открылся инклюзивный игровой парк c футбольным полем, построенный Фондом помощи детям "Обнаженные сердца" при поддержке системы Coca-Cola в России. Такие парки, доступные бесплатно всем желающим, независимо от физических, ментальных и сенсорных особенностей, будут открыты и в других городах-организаторах чемпионат мира-2018.

Тур Кубка чемпионата мира-2018 уже отправился дальше по России. 11 октября трофей можно будет увидеть в Ярославле, а 13 октября он посетит еще один город-организатор ЧМ-2018 – Калининград.