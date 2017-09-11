Кубок чемпионата мира показали в Красноярске

Кубок, который будет вручен победителю чемпионата мира 2018 года в России, побывал в Красноярске. Старт тура кубка чемпионата мира был дан в субботу в Москве на стадионе "Лужники". Трофей посетит более 50 стран, а больше всего остановок сделает в России. За 123 дня кубок преодолеет 26 тысяч километров и побывает в 24 городах Российской Федерации.

- Я хотел бы поздравить всех с началом большого тура кубка чемпионов мира по футболу по нашей большой России, - цитирует "Р-Спорт" губернатора Красноярского края Виктора Толоконского. - Красноярск действительно первый город, который принимает сегодня кубок, это для нас большая честь, большие возможности дальнейшего развития футбола в нашем крае. Футбол – самый массовый, самый доступный вид спорта и для мальчишек, и для девчонок сейчас.

Кроме Красноярска, кубок чемпионата мира должен посетить в России Омск, Челябинск, Уфу, Пермь, Саранск, Ярославль, Калининград, Тулу, Курск, Воронеж, Саратов, Волгоград, Краснодар и Сочи.