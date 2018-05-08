Кубок чемпионата мира по футболу представили в Екатеринбурге

Кубок чемпионата мира по футболу в рамках мирового тура представлен в Екатеринбурге, информирует ТАСС. Трофей прибыл в Екатеринбург во вторник утром - этот город стал третьим в маршруте тура Кубка мира по России в 2018 году после Владивостока и Новосибирска. С 13.30 по московскому времени на трофей смогут посмотреть все желающие - кубок будет представлен на площади перед Дворцом молодежи.

Жители и гости Екатеринбурга смогут увидеть кубок из чистого золота массой 6,142 кг 11 и 12 мая в Историческом сквере в центре города. После Екатеринбурга трофей отправится в Самару, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на- Дону, Санкт-Петербург и завершит тур в Москве за неделю до чемпионата мира.

Тур Кубка чемпионата мира по футболу стартовал 9 сентября 2017 года в Москве. До декабря маршрут тура проходил по территории России, после чего кубок отправился в путешествие по 50 странам на шести континентах. В мае трофей вернулся в Россию, в 2017 году кубок посетил 15 городов страны.