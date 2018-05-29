Официальный кубок чемпионата мира-2018 прибыл в Санкт-Петербург, сообщает "Р-Спорт". Сегодня, 29 мая, трофей выставят на всеобщее обозрение на "Сантк-Петербург Арене".

Тур кубка мира по разным странам стартовал в сентябре 2017 года в Москве. С сентября по декабрь он побывал в 16 городах России. В период с января по апрель 2018 года официальный кубок находился в международном путешествии. В рамках глобального тура трофей посетил страны, впервые в истории принимающие у себя главный футбольный приз, например, Исландию, Австрию, Монголию и ряд стран ближнего зарубежья. Увидеть знаменитую статуэтку смогли в Белоруссии, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Туркменистане, Азербайджане, Армении и Таджикистане.

Санткт-Петербург стал предпоследней остановкой в маршруте тура кубка по России в 2018 году после Владивостока, Новосибирска, Екатеринбурга, Самары, Казани, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону. Кубок пробудет в Петербурге до 2 июня, после чего отправится в Москву.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Хозяева турнира встретятся в группе А со сборными Египта, Уругвая и Саудовской Аравии​.

Санкт-Петербург примет четыре игры группового этапа, 1/8 финала, полуфинал и матч за третье место.