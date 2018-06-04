Куадрадо, Фалькао и Бакка – в составе сборной Колумбии на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной Колумбии назвал окончательную заявку на ЧМ-2018.
Состав сборной Колумбии:
Вратари: Давид Оспина ("Арсенал", Англия), Камило Варгас ("Депортиво Кали"), Хосе Куадрадо ("Онсе Кальдас")
Защитники: Сантьяго Ариас (ПСВ, Голландия), Кристиан Сапата ("Милан", Италия), Франк Фабра ("Бока Хуниорс", Аргентина), Йерри Мина ("Барселона", Испания), Давинсон Санчес ("Тоттенхэм", Англия), Хоан Мохика ("Жирона", Испания), Оскар Мурильо ("Пачука", Мексика).
Полузащитники: Абель Агилар ("Депортиво Кали"), Вилмар Барриос ("Бока Хуниорс", Аргентина), Джефферсон Лерма ("Леванте", Испания), Матеус Урибе ("Америка", Мексика), Карлос Санчес ("Эспаньол", Испания), Хуан Куадрадо ("Ювентус", Италия), Хуан Кинтеро ("Ривер Плейт", Аргентина), Хосе Искиэрдо ("Брайтон", Англия), Хамес Родригес ("Бавария", Германия).
Нападающие: Карлос Бакка ("Вильярреал", Испания), Радамель Фалькао ("Монако", Франция), Мигель Борха ("Палмейрас", Бразилия), Луис Муриэль ("Севилья", Испания).