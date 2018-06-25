"Кто, если не вы? Когда, если не сейчас?" Болельщики сборной подготовили баннер к матчу с Уругваем

Стало известно, какой перфоманс подготовили болельщики к заключительному матчу сборной России в группе A на домашнем чемпионате мира, утверждает телеграм-канал "Мутко против". По информации источника, трибуны "Самара Арены" перед игрой с Уругваем украсит полотно, на котором будет написано: "Кто, если не вы? Когда, если не сейчас?"

Встреча между сборными России и Уругвая состоится сегодня, 25 июня. Она начнется в 17.00 по московскому времени. В этой встрече определится, какая из команд займет первое место в группе A. Для этого россиянам достаточно не проиграть.

Уругвай – Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)

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