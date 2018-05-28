Кто дал установку сборной Саудовской Аравии на матч с Италией. Фото

Установку команде Саудовской Аравии перед товарищеским матчем с Италией дал глава комитета по спорту Турки Аль Аш-Шейх.

Также Аш-Шейх перед матчем пообщался с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

Отметим, что Саудовская Аравия встречается Италией в рамках подготовки к чемпионату мира, где она сыграет в группе А с командами России, Уругвая и Египта. К середине второго тайма саудиты проигрывают со счетом 1:2.

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📷 Глава комитета по спорту КСА Турки Аль Аш-Шейх в рамках товарищеской игры между сборными Саудовской Аравии и Италии встретился с президентом ФИФА Джанни Инфантино. pic.twitter.com/VWOcAYWgtj – Сборная КСА по футболу (@SaudiNT_RU) 28 мая 2018 г.