23:13 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Кто дал установку сборной Саудовской Аравии на матч с Италией. Фото


Установку команде Саудовской Аравии перед товарищеским матчем с Италией дал глава комитета по спорту Турки Аль Аш-Шейх.

Также Аш-Шейх перед матчем пообщался с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

Отметим, что Саудовская Аравия встречается Италией в рамках подготовки к чемпионату мира, где она сыграет в группе А с командами России, Уругвая и Египта. К середине второго тайма саудиты проигрывают со счетом 1:2.

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