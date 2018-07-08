Ксения Собчак поддержала Смолова

Известная телеведущая Ксения Собчак поддержала нападающего сборной России Федора Смолова. Во вчерашнем матче 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии (2:2, 3:4 пен.). 28-летний форвард не забил пенальти в послематчевой серии.

- Я хочу послать лучи поддержки Федору Смолову. Я ненавижу, когда начинается травля. Когда от любви до ненависти один шаг. Не ошибается тот, кто ничего не делает и сидит дома на диване с пивом. Но и в футболе, и в жизни, лучше быть ошибившимся игроком, чем удачливым болельщиком. Я думаю, для Федора Смолова этот чемпионат стал настоящим психологическим потрясением. Лучший игрок сборной на старте, все рекламные контракты и обложки - его, и вдруг весь чемпионат он себя не проявляет, а его ставят в запас.

Если Черчесов выпустил его на важнейший матч в середине, стоит предположить, что на тренировках он продолжал показывать блестящие результаты, но такие битвы, как вчера, это прежде всего битвы Воли, Характера. Не все выдерживают. Но нетерпимость к чужой ошибке - самая неприятная черта человека. Давайте любить не только фаворитов нашей сборной, но и тех, кому сегодня нелегко. У каждого из нас в жизни, поверьте, будет свой "плохой пенальти" и свой период "никак-себя-не-проявил", в такие моменты надо глубоко вдохнуть, выдохнуть и идти дальше. И в каждой чужой ошибке всегда нужно видеть себя самого, вот так вот сидящим на своем умозрительном футбольном поле жизни. У меня всё, - написала Собчак в своем Инстаграме.