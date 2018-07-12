10:18 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Ксения Собчак: "Буду болеть за Хорватию. Приятнее сознавать, что Россия проиграла чемпиону мира"


Журналист и телеведущая Ксения Собчак заявила, что будет болеть за сборную Хорватии в финале ЧМ-2018 со сборной Франции.

 - Буду болеть за Хорватию, - написала Собчак в Твиттере -  Приятнее будет сознавать, что Россия проиграла чемпиону мира.

В полуфинале хорваты обыграли сборную Англии (2:1).

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)

 

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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