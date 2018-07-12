Ксения Собчак: "Буду болеть за Хорватию. Приятнее сознавать, что Россия проиграла чемпиону мира"

Журналист и телеведущая Ксения Собчак заявила, что будет болеть за сборную Хорватии в финале ЧМ-2018 со сборной Франции.

- Буду болеть за Хорватию, - написала Собчак в Твиттере - Приятнее будет сознавать, что Россия проиграла чемпиону мира.

В полуфинале хорваты обыграли сборную Англии (2:1).

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)

Буду болеть за Хорватию. Приятнее будет сознавать,что Россия проиграла Чемпиону Мира, чем хз кому:))) Л-логика!!! – Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 11 июля 2018 г.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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