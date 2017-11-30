"Крылья Советов" оплатили колясочникам билеты на матч сборной России в Самаре

"Крылья Советов" выкупили несколько комплектов билетов на матч сборной России в Самаре для болельщиков, прикованных к инвалидным креслам, сообщает официальный сайт клуба. Клуб давно сотрудничает с организацие колясочников "Десница".

Россияне проведут в Самаре третью игру группового турнира чемпионата мира-2018. Ее соперники по группе, а также полный состав групп турнира станет известен по итогам завтрашней жеребьевки. Пройдет она в Москве, в Государственном Кремлевском дворце. Ведущими церемонии станут английский футболист Гари Линекер и российская журналистка Мария Командная.