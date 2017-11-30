23:47 30 ноября | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

"Крылья Советов" оплатили колясочникам билеты на матч сборной России в Самаре

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"Крылья Советов" выкупили несколько комплектов билетов на матч сборной России в Самаре для болельщиков, прикованных к инвалидным креслам, сообщает официальный сайт клуба. Клуб давно сотрудничает с организацие колясочников "Десница".

Россияне проведут в Самаре третью игру группового турнира чемпионата мира-2018. Ее соперники по группе, а также полный состав групп турнира станет известен по итогам завтрашней жеребьевки. Пройдет она в Москве, в Государственном Кремлевском дворце. Ведущими церемонии станут английский футболист Гари Линекер и российская журналистка Мария Командная.

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?15677

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Материалы сюжета: Чемпионат мира-2018. Жеребьевка
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КОММЕНТАРИИ (1)
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ladafan

не верьте нтв, чмока лучше все знает....

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