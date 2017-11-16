16:57 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

"Крылья" планируют провести три матча ФНЛ на стадионе ЧМ-2018

2

"Крылья Советов" планируют провести три матча в ФНЛ на новом стадионе в Самаре, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора клуба Виталия Шашкова. "Самара Арена" строится к чемпионату мира-2018 и должна быть готова к концу этого года.

- Планируется, что 7 апреля сыграем со "Спартаком-2", 15 апреля - с "Енисеем" и 6 мая - с "Кубанью". Но пока еще не факт, что это будет так, - сказал Шашков. 

В Самаре пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру сборной России, встреча 1/8 финала и четвертьфинал.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4735367

2
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

Для этого стадион и строили.

17:35

EVIL915

А купол будут держать руками "Атланты" из ближнего зарубежья...

17:26