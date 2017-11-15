Крутой хет-трик Эриксена, который вывел Данию на ЧМ-2018. Видео

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен в ответном стыковом матче против Ирландии (5:1) сделал хет-трик. Эта победа позволила датчанам выйти на чемпионат мира-2018.
Напомним, Дания стала 30-м участником турнира. Ранее на ЧМ-2018 попали: Россия (хозяйка), Англия, Бельгия, Бразилия, Германия, Иран, Испания, Корея, Мексика, Саудовская Аравия, Япония, Нигерия, Коста-Рика, Польша, Египет, Исландия, Сербия, Португалия, Франция, Уругвай, Аргентина, Колумбия, Панама, Сенегал, Марокко, Тунис, Швейцария, Хорватия и Швеция.
Christian Eriksen goal against Ireland. So underrated!pic.twitter.com/77EIcrUD4d– KK (@Kvffour) 14 ноября 2017 г.
Christian Eriksen's second worldie of the night puts Denmark 1-3 up. Simply a world class player. 👏 #IRLDEN pic.twitter.com/BUxuWi26wh– Spurs News Today (@TodaySpurs) 14 ноября 2017 г.
Christian Eriksen completes his hat-trick– FlashScore.com.my (@FlashScore_MY) 15 ноября 2017 г.
🇩🇰✈️🇷🇺#IRLDEN pic.twitter.com/FnHrG9aZ09
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