22:53 4 июля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Крутейший забор ЧМ-2018 в Северодвинске. Фото

Забор в Северодвинске, посвященный ЧМ-2018. Фото Группа "Северодвинск life" во "Вконтакте". Забор в Северодвинске, посвященный ЧМ-2018. Фото Группа "Северодвинск life" во "Вконтакте". Забор в Северодвинске, посвященный ЧМ-2018. Фото Группа "Северодвинск life" во "Вконтакте".
Забор в Северодвинске, посвященный ЧМ-2018. Фото Группа "Северодвинск life" во "Вконтакте".

Неизвестный житель Северодвинска раскрасил забор на улице Малая Кудьма в тему чемпионата мира-2018. Северодвинец отразил на заборе результаты всех матчей турнира с флагами игравших команд и датами. 

Судя по фотографиям в группе "Северодвинск life" в социальной сети "Вконтакте", место под оставшиеся 8 игр у художника еще есть.

Сборная России на ЧМ-2018 дошла до четвертьфинала, где 7 июля сыграет с Хорватией.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское) //  
Сборная России на чемпионате мира по футболу //
Чемпионат мира по футболу-2018: сетка и пары плей-офф - здесь, календарь матчей и расписание по командам, датам и городам - здесь

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