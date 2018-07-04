Крутейший забор ЧМ-2018 в Северодвинске. Фото

Забор в Северодвинске, посвященный ЧМ-2018. Фото Группа "Северодвинск life" во "Вконтакте".

Неизвестный житель Северодвинска раскрасил забор на улице Малая Кудьма в тему чемпионата мира-2018. Северодвинец отразил на заборе результаты всех матчей турнира с флагами игравших команд и датами.

Судя по фотографиям в группе "Северодвинск life" в социальной сети "Вконтакте", место под оставшиеся 8 игр у художника еще есть.

Сборная России на ЧМ-2018 дошла до четвертьфинала, где 7 июля сыграет с Хорватией.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское) //

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

Чемпионат мира по футболу-2018: сетка и пары плей-офф - здесь, календарь матчей и расписание по командам, датам и городам - здесь