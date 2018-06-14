"Крушим и ломаем". Как люди выбирались из пробки в "Лужниках". Видео

Болельщикам после матча открытия чемпионата мира-2018 между Россией и Саудовской Аравией (5:0) пришлось ломать ограждения, чтобы выбраться из давки, образовавшейся около "Лужников". Одна из болельщиц выложила в Твиттере видео, на котором огромная толпа пытается преодолеть препятсвия по дороге к МЦК.
"Крушим и ломаем. Домой возвращаемся только так", - написала она.
Крушим и ломаем. Домой возвращаемся только так 🤦🏼♀️ #FifaWorldCup2018 #Worldcup2018Russia #Лужники #СборнаяРоссии pic.twitter.com/8fRov1uPVJ– Christina (@chrisluzan) 14 июня 2018 г.