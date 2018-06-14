23:39 14 июня | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

"Крушим и ломаем". Как люди выбирались из пробки в "Лужниках". Видео


Болельщикам после матча открытия чемпионата мира-2018 между Россией и Саудовской Аравией (5:0) пришлось ломать ограждения, чтобы выбраться из давки, образовавшейся около "Лужников". Одна из болельщиц выложила в Твиттере видео, на котором огромная толпа пытается преодолеть препятсвия по дороге к МЦК.

"Крушим и ломаем. Домой возвращаемся только так", - написала она.

Россия - Саудовская Аравия

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Саудовская Аравия
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