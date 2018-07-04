Круче Акинфеева. Красивая сербская ведущая сделала сэйв в прямом эфире

Сербская телеведущая Сара Дамьянович прямо в прямом эфире в стиле вратаря сборной России Игоря Акинфеева отбила в шпагате брошенный ей футбольный мяч. Для этого ей потребовалось вытянуть ногу настолько высоко, что и получился шпагат.

Такая растяжка - результат долгих и упорных тренировок. У девушки черный пояс по тхэквондо. Она является двукратный чемпионкой Балкан и бронзовым призером Европы.

Напомним, что Акинфеев в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Испании (1:1, 4:3 - по пенальти) ногой отбил решающий пенальти.

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