19:44 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Круче Акинфеева. Красивая сербская ведущая сделала сэйв в прямом эфире


Сербская телеведущая Сара Дамьянович прямо в прямом эфире в стиле вратаря сборной России Игоря Акинфеева отбила в шпагате брошенный ей футбольный мяч. Для этого ей потребовалось вытянуть ногу настолько высоко, что и получился шпагат.

Такая растяжка - результат долгих и упорных тренировок. У девушки черный пояс по тхэквондо. Она является двукратный чемпионкой Балкан и бронзовым призером Европы.

Напомним, что Акинфеев в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Испании (1:1, 4:3 - по пенальти) ногой отбил решающий пенальти. 

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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