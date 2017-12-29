Крстаич утвержден главным тренером сборной Сербии

Футбольный союз Сербии утвердил Младена Крстаича на посту главного тренера сборной Сербии, информирует France Press. По информации источника, специалист будет представлен в новой должности в январе.

Напомним, ранее со сборной Сербии работал Славолюб Муслин. Специалист вывел национальную команду на чемпионат мира-2018, однако он покинул этот пост. Исполняющим обязанности главного тренер был назначен Крастаич.

Напомним, на чемпионате мира Сербия сыграет с Бразилией, Швейцарией и Коста-Рикой.

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