23:21 29 декабря | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Крстаич утвержден главным тренером сборной Сербии

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Футбольный союз Сербии утвердил Младена Крстаича на посту главного тренера сборной Сербии, информирует France Press. По информации источника, специалист будет представлен в новой должности в январе.

Напомним, ранее со сборной Сербии работал Славолюб Муслин. Специалист вывел национальную команду на чемпионат мира-2018, однако он покинул этот пост. Исполняющим обязанности главного тренер был назначен Крастаич.

 

Напомним, на чемпионате мира Сербия сыграет с Бразилией, Швейцарией и Коста-Рикой. 

Чемпионат мира-2018. Календарь матчей

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КОММЕНТАРИИ (2)
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23:27 29 декабря