Крстаич утвержден главным тренером сборной Сербии

Футбольный союз Сербии утвердил Младена Крстаича на посту главного тренера сборной Сербии, информирует France Press. По информации источника, специалист будет представлен в новой должности в январе.
Напомним, ранее со сборной Сербии работал Славолюб Муслин. Специалист вывел национальную команду на чемпионат мира-2018, однако он покинул этот пост. Исполняющим обязанности главного тренер был назначен Крастаич.
Напомним, на чемпионате мира Сербия сыграет с Бразилией, Швейцарией и Коста-Рикой.
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03:09
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23:27 29 декабря