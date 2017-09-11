"Кросс нации" в Самаре проведут в поддержку ЧМ-2018

Традиционный массовый забег "Кросс нации" в Самарской обласиьи в этом году пройдет в поддержку чемпионата мира-2018, сообщает Welcome 2018. В программе - кроссы на 1, 2, 4, 6, 8 и 12 км, детский забег на 300 м, а также массовый забег, дистанция которого составит 2018 м.

Ранее стало известно, что аналогичная акция будет проведена и в Екатеринбурге. Самара примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру сборной России, а также встречу 1/8 финала и четвертьфинал.