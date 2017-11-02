Криушенко будет работать со сборной Белоруссии до конца 2018 года

Председатель Белорусской федерации футбола (БФФ) Сергей Румас сообщил, что национальной командой продолжит руководить Игорь Криушенко. Контракт с ним рассчитан до конца группового турнира Лиги наций, который пройдет осенью 2018 года. В том случае, если команда займет первое место в своем квартете в дивизионе D, соглашение между сторонами будет продлено.

Напомним, сборная Белоруссии заняла последнее место в группе А европейского отборочного турнира чемпионата мира-2018, пропустив вперед Люксембург. В 10 матчах команда набрала 5 очков. Криушенко приступил к своей работе 1 марта этого года.