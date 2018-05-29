Кристоф Дюгарри: "Франция не может выиграть чемпионат мира с Жиру"

Бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри заявил, что французам будет сложно выиграть чемпионат мира-2018. По его словам, главный тренер "трехцветных" Дидье Дешам вызывает игроков в национальную команду в своих личных интересах, а не командных.

- Мы не можем выиграть чемпионат мира с Жиру, - цитирует RMC Дюгарри. - Дешаму предстоит очень далеко пройти на чемпионате мира в России, чтобы заставить нас забыть о его выборе не взять Бензема в команду. Он говорит, что сделано это в интересах сборной, но на самом деле это в его собственных интересах.