Кристиана Ансальди назвали придурком из-за фотографии в Инстаграме

Чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины Нестор Клаусен критически отозвался об игроке национальной команды Кристиане Ансальди. Поводом стала фотография, выложенная экс-защитником "Рубина" и "Зенита" в Инстаграме. На ней 31-летний аргентинец купается в джакузи со своей женой.

- Ансальди – придурок. Игрок должен быть сконцентрирован, ведь он представляет не команду, а всю страну, у которой есть история. Футболист должен оставаться футболистом и в период подготовки, а семью надо оставить в стороне, - приводит слова Клаусена Ole.

Сборная Аргентины в рамках группового этапа чемпионата мира встретится с Исландией (16 июня, "Спартак"), Хорватией (21 июня, Нижний Новгород) и Нигерией (26 июня, Санкт-Петербург).