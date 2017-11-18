Кристиан Вьери: "У Италии есть только футбол и спагетти"

Бывший нападающий сборной Италии Кристиан Вьери разочарован первым с 1958 года невыходом команды на чемпионат мира. Экс-форвард также отметил, что спокойно отнесся к непопаданию на турнир США.

- Если США не попали на чемпионат мира. У них все еще есть НБА и НФЛ. А у Италии - только футбол и спагетти, - цитирует BEIN Sports Вьери.

Напомним, Италия по сумме двух матчей проиграла Швеции (0:1 - на выезде, 0:0 - дома) и в третий раз в своей истории не смогла попасть на чемпионат мира. После этого главный тренер команды Джампьеро Вентура был уволен с занимаемой должности. По информации СМИ, за досрочный разрыв контракта 69-летний тренер получил 866 тысяч евро.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.

Жеребьевка турнира состоится 1 декабря в Москве.