Кристиан Вьери: "К Зобнину есть немалый интерес европейских клубов"

Бывший нападающий сборной Италии Кристиан Вьери отметил, что Роман Зобнин очень хорошо проявил себя в составе сборной России на чемпионате мира-2018. На домашнем турнире национальная команда впервые в новейшей истории дошла до 1/4 финала, уступив на этой стадии будущему вице-чемпиону – Хорватии (2:2, пенальти – 3:4).

– Знаю, как в "Спартаке" его ценит Массимо Каррера, с которым они выиграли чемпионат России, – цитируют "Известия" Вьери. – На чемпионате мира Зобнин также проявил себя очень хорошо. Думаю, интерес европейских клубов к нему уже немалый.

На ЧМ-2018 Зобнин принял участие в пяти матчах, отдав одну голевую и одну предголевую передачи, а также получив одну желтую карточку.

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