Кристиан Вьери: "К Зобнину есть немалый интерес европейских клубов"

Бывший нападающий сборной Италии Кристиан Вьери отметил, что Роман Зобнин очень хорошо проявил себя в составе сборной России на чемпионате мира-2018. На домашнем турнире национальная команда впервые в новейшей истории дошла до 1/4 финала, уступив на этой стадии будущему вице-чемпиону – Хорватии (2:2, пенальти – 3:4).
– Знаю, как в "Спартаке" его ценит Массимо Каррера, с которым они выиграли чемпионат России, – цитируют "Известия" Вьери. – На чемпионате мира Зобнин также проявил себя очень хорошо. Думаю, интерес европейских клубов к нему уже немалый.
На ЧМ-2018 Зобнин принял участие в пяти матчах, отдав одну голевую и одну предголевую передачи, а также получив одну желтую карточку.
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https://iz.ru/770268/aleksei-fomin-sevastian-terletckii/letniaia-migratciia-rossiiskikh-futbolistov-zhdut-v-vedushchikh-ligakh-planety
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