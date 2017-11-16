Кристиан Рамос: "Всегда мечтал забить гол, который выведет Перу на чемпионат мира"

Защитник сборной Перу Кристиан Рамос признался, что мечтал забить гол в стыковом матче чемпионата мира-2018 против Новой Зеландии. 29-летний перуанец оказался расторопнее всех на 64-й минуте встречи во время розыгрыша углового удара и отправил мяч в сетку ворот соперника.
- Мы очень благодарны фанатам, я всегда мечтал забить гол, который выведет нас на чемпионат мира, - цитирует Peru21 Рамоса. - Посвящаю мяч моей жене, моим родителям, моему отцу, который всегда рассказывал мне о том, как сборная Перу играла на чемпионате мира, а теперь его сын сам сыграет на чемпионате мира.
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This Christian Ramos goal sent Peru to their first World Cup in 36 years last night.– HLTCO (@HLTCO) 16 ноября 2017 г.
Never let anyone tell you that football is "just a game". (Via @FutGooolEc )pic.twitter.com/C4VjnBzPHO