Кристиан Рамос: "Всегда мечтал забить гол, который выведет Перу на чемпионат мира"

Защитник сборной Перу Кристиан Рамос признался, что мечтал забить гол в стыковом матче чемпионата мира-2018 против Новой Зеландии​. 29-летний перуанец оказался расторопнее всех на 64-й минуте встречи во время розыгрыша углового удара и отправил мяч в сетку ворот соперника.

- Мы очень благодарны фанатам, я всегда мечтал забить гол, который выведет нас на чемпионат мира, - цитирует Peru21 Рамоса. - Посвящаю мяч моей жене, моим родителям, моему отцу, который всегда рассказывал мне о том, как сборная Перу играла на чемпионате мира, а теперь его сын сам сыграет на чемпионате мира.

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