Кристиан Рамирес: "Не смогу насладиться ЧМ-2018, если на нем не будет Эквадора"

Защитник "Краснодара" и сборной Эквадора Кристиан Рамирес признался, что для него будет разочарованием невыход команды на чемпионат мира 2018 года. Но, несмотря на непростое турнирное полажение, игрок обороны южноамериканской команды рассчитывает на то, что его сборная сможет пройти отбор на мировое первенство.

- Частично мое решение приехать в Россию было связано с тем, что тут пройдет чемпионат мира, - цитирует официальный сайт ФИФА Рамиреса. - Мысль о том, чтобы выступить тут со своей сборной была и остается фантастической. Сейчас это выглядит для нас непросто, но пока я не исключаю, что это (выход сборной Эквадора на чемпионат мира. - Прим. "СЭ") произойдет. Это тяжело, теперь не все находится в наших руках, но у других команд тоже есть проблемы. Если мы отдадим все силы, но не сможем выйти на чемпионат мира, это будет разочарование. Но это футбол, за этим турниром последует другой. Это значит, что будет еще один шанс.

Если мы не попадем на чемпионат мира, я займусь другими делами. Я могу посмотреть несколько матчей по телевизору, но я бы не стал идти на стадионы. Я никогда не смогу насладиться чемпионатом мира в России, если на нем не будет Эквадора.

За два тура до окончания отборочного турнира чемпионата мира 2018 года Эквадор занимает 8-е место, набрав 20 очков. Отставание от 4-й строчки, которая гарантирует прямой выход на мировое первенство, составляет 4 очка. В оставшихся встречах команде Рамиреса предстоит сыграть со сборными Чили (6 октября, на выезде) и Аргентины (11 октября, дома).