Кристиан Рамирес: "Хорошо знаю Смолова, он может принести Испании неприятности"

Защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес поделился с испанской прессой мнением о форварде сборной России Федоре Смолове.

- Очень хорошо знаю Смолова. Мы несколько сезонов играем вместе, - цитирует футболиста Marca. - Он великолепный футболист и может принести неприятности сборной Испании. Он очень быстрый и может решить исход матча. В прессе говорили, что он может перейти в "Реал", но мы в команде особо не обсуждали это, мы сохраняли спокойствие.

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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