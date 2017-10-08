Кристиан Пануччи: "Я бы хотел сыграть за Албанию"

Главный тренер сборной Албании Кристиан Пануччи в преддверии матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Италии отметил, что горд быть тренером албанской команды. Специалист также добавил, что его команда намерена оказать борьбу сопернику.

– Понятно, что я итальянец, но я также горжусь тем, что являюсь тренером сборной Албании, и завтра я бы с удовольствием вышел на поле и помог бы моим парням, – цитирует Football Italia Пануччи. – Я ожидаю, что Италия выйдет озлобленной, потому что их много критиковали в последнее время. Они будут относиться к этому матчу очень серьезно, но и мы намерены оказать борьбу итальянцам.