Кристиан Пануччи: "Пике - мужик с большими..."

Главный тренер сборной Албании Кристиан Пануччи в преддверии матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Испании выразил восхищение искренностью защитника "Барселоны" Жерара Пике. Ранее футболист в резкой форме высказался о действиях испанских властей, препятствовавших референдуму о независимости Каталонии. После этого у него произошел конфликт с Серхио Рамосом, а болельщики освистали Пике во время тренировки сборной Испании.

– Честно говоря, со стороны мне кажется, что Пике – мужик с яйцами, с большими яйцами, – цитирует AS Пануччи. – Он смелый, честный и искренний человек, не лицемер. Хочу подчеркнуть, что в политику я влезать не хочу.

Пике и Рамос поругались из-за референдума о независимости Каталонии //

Жерар Пике: "Я не уйду из сборной" //

Пике против всей Испании. Что дальше?