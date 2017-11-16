Кристиан Куэва: "Сбылась моя детская мечта - сборная Перу вышла на ЧМ"

Полузащитник сборной Перу Кристиан Куэва после выхода команды на чемпионат мира-2018 признался, что сбылась его детская мечта. Перуанцы благодаря голу нападающего "Локомотива" Джефферсона Фарфана обыграли Новую Зеландию (2:0) и впервые за 36 лет сыграют в финальной стадии мирового первенства.

- Меня переполняют эмоции, мы сделали историю, - цитирует ESPN Куэву. - Сбылась моя детская мечта. Мы так долго не могли прервать эту черную полосу. Теперь я собираюсь праздновать.

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