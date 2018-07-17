Кристиан Карамбе: "Модрич, несомненно, лучший игрок ЧМ-2018"

Бывший полузащитник сборной Франции Кристиан Карамбе поддержал выбор организаторов ЧМ-2018, которые назвали лучшим игроком турнира хавбека сборной Хорватии Луку Модрича.

– Лучший игрок турнира, без сомнения, – Лука Модрич, – цитируют француза "Известия". – Он провел отличный турнир и по праву получил это звание от ФИФА. Вообще хорват здорово выглядел на протяжении всего прошедшего сезона – выиграл с "Реалом" Лигу чемпионов, а теперь взял еще и серебро мундиаля со сборной. Уверен, Модрич будет одним из претендентов на "Золотой мяч" по итогам года.

В финале сборная Хорватии уступила сборной Франции (2:4). Чемпионат мира-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля.