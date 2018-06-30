Кристиан Карамбе: "Если бы у меня появился миллион долларов, я бы поставил его на Россию"

Чемпион мира-1998 француз Кристиан Карамбе заявил, что поставил бы миллион долларов на победу России в матче 1/8 финала чемпионата мира против Испании.

- Как мне Россия? В России, прежде всего, все очень интересно. Люди знакомятся со страной, заново открывают ее для себя. Здесь красиво, стоит солнечная погода. Уверен, что болельщики со всего мира полюбили Россию, - приводит RT слова Карамбе. - Если бы у меня вдруг появился 1 миллион долларов, на какую сборную чемпионата я бы его поставил? На Россию, ведь она играет у себя дома! Что касается того, насколько успех команды сейчас предопределяется качествами тренера, то наставник ведет своих подопечных к конкретной цели, к этому нужно относиться с уважением, но необходимо и командное взаимодействие. Я бы привел в пример российскую сборную. Денис Черышев и Артем Дзюба выполняют важную работу, но игра всего коллектива очень слаженная. Мне не кажется, что большое количество и разнообразие футбольных турниров несколько девальвирует чемпионат мира, потому что именно благодаря мундиалю люди из Намибии или Полинезии могут увидеть Красную площадь, стадион "Лужники", Дзюбу, сборные, которые сейчас играют в России. Это замечательно и интересно.

Испания - Россия: текстовая трансляция 1 июля в 17.00 по московскому времени. Москва, "Лужники"