Кристиан Карамбе: "ЧМ выиграет Франция, "Золотой мяч" получит Субашич или Ллорис"

Чемпион мира-98 Кристиан Карамбе предрек трехцветным победу в финале ЧМ-2018.

- Франция выиграет чемпионат мира, как 20 лет назад, - отметил Карамбе. – "Золотой мяч" получит Субашич или Ллорис. Из трех финалов мы выиграли один. Уроков было достаточно, а эта команда многое усвоила 4 года назад. В полуфинале было непросто, и лишь небольшие аспекты позволили нам победить – штрафной и точный удар Умтити. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча - начало в 18.00 (время московское)