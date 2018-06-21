Кристиан Эриксен: "В России все отлично. Не к чему придраться"

Полузащитник сборная Дании Кристиан Эриксен - о матче ЧМ-2018 Дания - Австралия (1:1) и положении в своей группе.
- Несмотря на то, что так и не смогли выиграть у австралийцев, ребята находятся в нормальном состоянии. У нас четыре очка. Это неплохой результат. Хотя с французами будет очень тяжелый матч.
- Что скажете о сборной Франции?
- Ну, сильнейшая команда. Одна из лучших в мире, что тут говорить.
- Как вам Россия?
- Я впечатлен. Отличные стадионы, прекрасная атмосфера. Не к чему придраться.
- Перед тем, как забили гол, было время подумать?
- Подумать - нет. Но, мне кажется, я улыбнулся, когда понял, что Йоргенсен скинул мне мяч пяткой. И пробил отлично. (Ярослав СУСОВ)
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/