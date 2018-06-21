Кристиан Эриксен: "В России все отлично. Не к чему придраться"

Полузащитник сборная Дании Кристиан Эриксен - о матче ЧМ-2018 Дания - Австралия (1:1) и положении в своей группе.

- Несмотря на то, что так и не смогли выиграть у австралийцев, ребята находятся в нормальном состоянии. У нас четыре очка. Это неплохой результат. Хотя с французами будет очень тяжелый матч.

- Что скажете о сборной Франции?

- Ну, сильнейшая команда. Одна из лучших в мире, что тут говорить.

- Как вам Россия?

- Я впечатлен. Отличные стадионы, прекрасная атмосфера. Не к чему придраться.

- Перед тем, как забили гол, было время подумать?

- Подумать - нет. Но, мне кажется, я улыбнулся, когда понял, что Йоргенсен скинул мне мяч пяткой. И пробил отлично. (Ярослав СУСОВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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