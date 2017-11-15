Кристиан Эриксен: "Мой хет-трик в ворота Ирландии - это невероятно"

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен после стыкового матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Ирландии (5:1) отметил, что команда провела поединок намного лучше, чем первый (0:0). Хавбек "Тоттенхэма" сделал в этой игре хет-трик, а датчане завоевали путевку на ЧМ-2018.

- Это невероятно чувство. Мы так долго сражались за то, чтобы попасть на чемпионат мира, - приводит ВВС слова Эриксена. - С нетерпением ждем начала турнира. Я не часто делаю хет-трики, поэтому это невероятно. Мы очень переживали за эту игру, но провели ее намного лучше, чем первую.