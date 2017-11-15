Кристиан Эриксен: "Многому научился у Бергкампа"

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен после победы над Ирландией в стыковом матче чемпионата мира-2018 (5:1) отметил, что многому научился у легенды датского футбола Денниса Бергкампа. Он тренировался с ним в начале своей карьеры в "Аяксе"​.

- В мой первый год в "Аяксе" у нас были тренировки с Деннисом Бергкампом и Вимом Йонком, - цитирует Sky Sports Эриксена. - Я многому научился, глядя на них и тренируясь с ними. Это помогло мне, когда я попал в основную команду.