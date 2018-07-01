Криштиану Роналду: "Я горжусь своим личным выступлением"

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не стал отвечать на вопрос, продолжит ли он карьеру в национальной команды. В субботу португальцы вылетели с чемпионата мира-2018, уступив в 1/8 финала Уругваю (1:2).

- Турнир прошел хорошо, я горжусь своим личным выступлением, - сказал Роналду. - Будущее в сборной? Еще найду время о нем поговорить. Сейчас не время. В любом случае Португалия продолжит быть одной из лучших сборных мира. У нас фантастический состав.

Мы очень хотели победить, бились. И играли лучше соперника. Хочу поблагодарить всех партнеров по команде, мы сделали все, что могли. Я очень горд, что представлю эту команду. Думаю, Португалия еще не раз порадует болельщиков.

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