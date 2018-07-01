Криштиану Роналду: "В России я чувствовал себя счастливым"

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отметил, что ему понравилась организация чемпионата мира-2018. Его команда в субботу уступила Уругваю (1:2) в 1/8 финала и покинула турнир.

- Организация чемпионата меня приятно удивила, - приводит Globo слова Роналду. - Турнир хорошо структурирован, вопросам безопасности уделяется много внимания. Я чувствовал себя счастливым.

Роналду на ЧМ-2018 отыграл 4 матча, в которых забил 4 мяча. В игре группового турнира против Испании (3:3) форвард сделал хет-трик.

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