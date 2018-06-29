Криштиану Роналду со сборной Португалии вылетел в Сочи

Сборная Португалии и ее лидер Криштиану Роналду вылетели в Сочи, где в субботу встретятся в 1/8 финала чемпионата мира с Уругваем.

В аэропорту подмосковного города Жуковский португальцев провожало несколько десятков российских поклонников Криштиану Роналду и сотрудников аэропорта, которые надеялись сфотографироваться с кумиром или получить автограф. Роналду не отказал поклонникам, и в течении минуты раздавал автографы. (Александр ЧУРИЛИН)

Уругвай - Португалия: чемпионат мира по футболу, 30 июня 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 21.00 (время московское)

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