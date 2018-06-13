Криштиану Роналду: "Салах может побороться за "Золотой мяч" со мной и Месси"

Форвард сборной Португалии и "Реал" Криштиану Роналду считает, что форвард сборной Египта и "Ливерпуля" Мохамед Салах может стать обладателем "Золотого мяча".

- Салах был одним из открытий сезона. Надеюсь, травма в финале Лиги чемпионов в Киеве не оставит его без чемпионата мира, - цитирует португальца Goal.com. - Многие говорят, что я буду бороться с Лионелем Месси за "Золотой мяч", но есть и другие претенденты на него. Салах, несомненно, один из них.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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