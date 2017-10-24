Криштиану Роналду: "Россия приносила мне удачу"

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду отметил, что не считает свою команду одним из фаворитов чемпионата мира-2018. Португальцы пробились в финальную стадию турнира с первого места в группе. В заключительном матче они обыграли Швейцарию (2:0) и обошли ее в таблице.

- Борьба за путевку в Россию-2018 получилась непростой, но все закончилось хорошо, - цитирует официальный сайт ФИФА Криштиану Роналду. - Все мы – игроки, тренеры, технический персонал – договорились отнестись с максимальной серьезностью к квалификации мирового первенства, и нам все-таки удалось решить свою задачу в последнем матче против Швейцарии.

Я играл в России неоднократно. Именно в Москве я выиграл свою первую Лигу чемпионов. Россия приносила мне удачу. Пусть в последний раз немного не получилось – мы не смогли завоевать Кубок конфедераций, но в целом это был интересный и полезный опыт. Мы уступили в полуфинале Чили в серии пенальти, но пенальти – это всегда лотерея. Надо смотреть на ситуацию позитивно: хорошо, что это случилось в этот раз, а не на чемпионате мира.

- После успеха на Евро многие включают Португалию в число фаворитов предстоящего мундиаля. Вы с этим согласны?

- Это вполне понятно. Мы же чемпионы Европы, что, конечно же, создает высокие ожидания. Однако повторю то, что говорил и перед Евро: Португалия никогда не является фаворитом на крупных турнирах. Есть команды, которые теоретически сильнее нашей – у них выше рейтинг, выше авторитет. Поэтому нам нужно быть скромнее, согласиться с тем, что фаворитами являются другие, однако мы всегда в состоянии преподнести сюрприз.