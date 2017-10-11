Криштиану Роналду: "Россия, мы идем!"

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что команда смогла напрямую выйти на чемпионат мира 2018 года благодаря совместным усилиям. Также форвард, занявший второе место в списке лучших бомбардиров европейского отбора (15 голов), поблагодарил болельщиков за поддержку.

Напомним, накануне португальцы обыграли Швейцарию (2:0) и с 1-го места в группе B вышли на мировое первенство

- Отличные командные усилия, - написал в Твиттере Роналду. - Спасибо за поддержку! Россия, мы идем!!

Отметим, что при жеребьевке мирового первенства, которая состоится 1 декабря, Португалия наряду с Россией, Бразилией, Бельгией, Германией, Польшей, Францией и Аргентиной попадет в первую корзину.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

Great team effort! Thank you all for your support. Russia, here we come!!👍🏽🇵🇹 pic.twitter.com/cEPJWCDA2R – Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 11 октября 2017 г.

Криштиану - наш! Португалия - на ЧМ-2018