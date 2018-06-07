Криштиану Роналду: "Португалия не будет фаворитом на чемпионате мира. Мы реалисты"

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду считает, что его команда способна выиграть чемпионат мира. При этом он понимает, что португальцы не считаются фаворитами.

– Я могу гарантировать, что все игроки и тренеры настроены амбициозно, – цитирует Marca Роналду, который говорил это на приеме у президента Португалии Марселу Ребелу де Соузы. – Мы понимаем, что не являемся фаворитами. Нужно быть реалистами. Но в футболе нет ничего невозможного. Мы должны идти от матча к матчу. Нам удастся подобрать правильный настрой. Будем бороться, сохраняя надежду и веря, что в футболе возможно все.