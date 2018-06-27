Криштиану Роналду получил в подарок футболку юношеского клуба "Тотем". Фото

Игроки юношеского клуба "Тотем" подарили нападающему сборной Португалии Криштиану Роналду футболку с логотипом своего клуба. Как отмечается на официальном сайте красноярцев, юниоры по приглашению оргкомитета "Россия-2018" в течение недели посещали тренировки сборной Португалии в учебно-тренировочном центре "Кратово" в Московской области. Отметим, что "Тотем" является двукратным чемпионом мира среди команд детских домов и школ-интернатов.

- Ребята из ФК "Тотем" подарили своему кумиру футболку с логотипом клуба, а Роналду, который поначалу не понял юных футболистов, поставил на ней свой автограф, а узнав, что это подарок, с удовольствием примерил на себе, - отмечается в сообщении.

- Криштиану Роналду мой любимый футболист, я всегда слежу за матчами с его участием. Даже и представить себе не мог, что увижу его лично, смогу получить автограф на память. А когда он примерил наш подарок - футболку клуба "Тотем", мы с ребятами были в восторге! Он классный не только в игре, но и в жизни, теперь мы это точно знаем, - рассказал 14-летний игрок красноярской команды Сергей.

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