11:15 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Криштиану Роналду "отдал пас" на МКС и получил мячом по голове. Видео


Роскосмос смонтировал видеоролик, в котором использованы моменты матча чемпионата мира по футболу ПортугалияМарокко, а также съемки с МКС с участием космонавта Олега Артемьева. После мощного удара нападающего Криштиану Роналду мяч улетаем прямо в космос, а на МКС его ловит Артемьев. Затем космонавт бьет мяч обратно и попадает в голову португальскому нападающему, который после этого падает в штрафной площади соперника.

На этот раз благодаря креативности фанатов и энтузиастов футбола на свет появился новый юмористический видеоролик, объединяющий космос и чемпионат мира по футболу! Разошедшееся по всему миру видео так называемого "паса из космоса" запало в душу болельщикам... Космические мотивы использованы в официальной эмблеме турнира, где изображены иллюминаторы, через которые виден открытый космос, звезды и след отрывающейся от Земли и взмывающей вверх ракеты, – говорится в сообщении.

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