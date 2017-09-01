Криштиану Роналду: "Долго искал возможности забить гол ножницами, теперь буду наслаждаться им"

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после победы над командой Фарерских островов (5:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 отметил, что давно хотел забить после удара ножницами. Он также добавил, что все его мысли связаны с национальной командой, ведь его дисквалификация в "Реале" в силе еще на две встречи.

– Я долго искал возможности забить гол ножницами. Теперь буду пересматривать его и наслаждаться, – приводит Marca слова Роналду. – Теперь нам предстоит сыграть с Венгрией, и мы поедем к ней за победой.

В "Реале" из-за дисквалификации я пропущу еще два матча, так что сейчас все мои мысли связаны лишь со сборной Португалии.

Напомним, что матч Венгрия – Португалия пройдет 3 сентября в Будапеште.

Сумасшедший гол Криштиану Роналду в ворота Фарерских островов