Криштиану Роналду: "Цель выполнена"

Нападающий Португалии Криштиану Роналду после выхода сборной в плей-офф чемпионата мира отметил, что цель команды выполнена. Вчера Роналду и компания сыграли вничью с Ираном (1:1) и обеспечили себе участие в 1/8 турнира.
- Цель выполнена, - написал в своем Фейсбуке Роналду. - Сосредоточены и сконцентрированы на плей-офф. Вперед, Португалия.
Напомним, португальцы с пять очками заняли второе место в группе В. В 1/8 чемпионата мира они сыграют со сборной Уругвая.
Таблицы групп чемпионата мира смотрите здесь
Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи //
Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты
Дополнительная информация
https://www.facebook.com/Cristiano/photos/a.10151985306187164.1073741843.81221197163/10156537801842164/?type=3&theater
- Сборная Португалии (футбол)
- Криштиану Роналду
- Сборная Ирана (футбол)
- Сборная Уругвая (футбол)
- Чемпионат мира 2018