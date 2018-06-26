Криштиану Роналду: "Цель выполнена"

Нападающий Португалии Криштиану Роналду после выхода сборной в плей-офф чемпионата мира отметил, что цель команды выполнена. Вчера Роналду и компания сыграли вничью с Ираном (1:1) и обеспечили себе участие в 1/8 турнира.

- Цель выполнена, - написал в своем Фейсбуке Роналду. - Сосредоточены и сконцентрированы на плей-офф. Вперед, Португалия.

Напомним, португальцы с пять очками заняли второе место в группе В. В 1/8 чемпионата мира они сыграют со сборной Уругвая.

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