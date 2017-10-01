Кришито не получил вызов в сборную Италии

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура огласил состав команды на два заключительных матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Македонии и Албании. Защитник "Зенита" Доменико Кришито не попал в окончательную заявку команды.

Полностью состав сборной Италии выглядит следующим образом:

Вратари: Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"), Маттиа Перин ("Дженоа"), Джанлуиджи Доннарумма ("Милан");



Защитники: Давиде Астори ("Фиорентина"), Леонардо Спинаццола ("Аталанта"), Данило Д`Амброзио ("Интер"), Маттео Дармиан ("Манчестер Юнайтед"), Леонардо Бонуччи ("Милан"), Даниеле Ругани, Андреа Барцальи, Джорджо Кьеллини (все – "Ювентус"), Давиде Дзаппакоста ("Челси");



Полузащитники: Марко Пароло ("Лацио"), Федерико Бернардески ("Ювентус"), Лоренцо Пеллегрини, Даниеле Де Росси (оба – "Рома"), Марко Верратти ("ПСЖ"), Антонио Кандрева ("Интер"), Симоне Верди ("Болонья");



Нападающие: Эдер ("Интер"), Чиро Иммобиле ("Лацио"), Андреа Белотти ("Торино"), Маноло Габбьядини ("Саутгемптон"), Стефан Эль-Шаарави ("Рома"), Лоренцо Инсинье ("Наполи").

Напомним, что с Македонией Италия встретится 6 октября, с Албанией - 9 октября. Итальянцы с 19-ю очками располагаются на второй строчке турнирной таблицы отборочного турнира чемпионата мира-2018.