Кришито не получил вызов в сборную Италии

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура огласил состав команды на два заключительных матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Македонии и Албании. Защитник "Зенита" Доменико Кришито не попал в окончательную заявку команды.
Полностью состав сборной Италии выглядит следующим образом:
Вратари: Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"), Маттиа Перин ("Дженоа"), Джанлуиджи Доннарумма ("Милан");
Защитники: Давиде Астори ("Фиорентина"), Леонардо Спинаццола ("Аталанта"), Данило Д`Амброзио ("Интер"), Маттео Дармиан ("Манчестер Юнайтед"), Леонардо Бонуччи ("Милан"), Даниеле Ругани, Андреа Барцальи, Джорджо Кьеллини (все – "Ювентус"), Давиде Дзаппакоста ("Челси");
Полузащитники: Марко Пароло ("Лацио"), Федерико Бернардески ("Ювентус"), Лоренцо Пеллегрини, Даниеле Де Росси (оба – "Рома"), Марко Верратти ("ПСЖ"), Антонио Кандрева ("Интер"), Симоне Верди ("Болонья");
Нападающие: Эдер ("Интер"), Чиро Иммобиле ("Лацио"), Андреа Белотти ("Торино"), Маноло Габбьядини ("Саутгемптон"), Стефан Эль-Шаарави ("Рома"), Лоренцо Инсинье ("Наполи").
Напомним, что с Македонией Италия встретится 6 октября, с Албанией - 9 октября. Итальянцы с 19-ю очками располагаются на второй строчке турнирной таблицы отборочного турнира чемпионата мира-2018.
- Зенит СПб
- Ювентус
- Милан (Футбол)
- Манчестер Юнайтед
- Рома
- Джорджо Кьеллини
- Лацио
- Интер Милан
- Дженоа
- Фиорентина
- Даниеле Де Росси
- Наполи
- Саутгемптон
- Болонья
- Сборная Македонии
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Джанлуиджи Буффон
- Леонардо Бонуччи
- Сборная Албании
- Аталанта
- Торино
- Давиде Астори
- Стефан Эль-Шаарави
- Марко Верратти
- Андреа Барцальи
- Лоренцо Инсинье
- Чиро Иммобиле
- Маттео Дармиан
- Антонио Кандрева
- Марко Пароло
- Федерико Бернардески
- Эдер Мартинс
- Даниеле Ругани
- Джанлуиджи Доннарумма
- Андреа Белотти
- Данило Д`Амброзио
- Маноло Габбьядини
- Давиде Дзаппакоста
- Леонардо Спинаццола
- Симоне Верди
- Джампьеро Вентура
- Маттиа Перин
- Лоренцо Пеллегрини